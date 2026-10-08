Uhapšen muškarac: Vozio moped bez dozvole, sa 2,93 promila i pod dejstvom kanabisa

Policija u Staroj Pazovi odredila je zadržavanje dvadesetdevetogodišnjem muškarcu koji je u centru ovog mesta vozio neregistrovan moped, bez vozačke dozvole ni za jednu kategoriju motornih vozila, pozitivan na kanabis i sa 2,93 promila alkohola u organizmu. Čime je izvršio prekršaj nasilnička vožnja.

Prilikom pregleda, policija je u njegovom novčaniku pronašla i oduzela biljnu materiju za koju se sumnja da je marihuana. A nakon veštačenja, protiv njega biće podneta odgovarajuća krivična prijava.

Zajecaronline/MUP/N.S.

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