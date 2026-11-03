Uhapšen direktor RHMZ-a zbog sumnje na pranje novca

Po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici Službe za borbu protiv korupcije uhapsili su direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) J. N. (71), O. N. (71) i Đ. N. (45). Zbog postojanja osnova sumnje da su u periodu od novembra 2019. godine do novembra 2024. godine u Beogradu, Čačku, Užicu, Bajinoj Bašti i Crnoj Gori izvršili prenos i konverziju imovine u ukupnom iznosu od najmanje 650.000 evra sa znanjem da ona potiče od kriminalne delatnosti, a u nameri da prikriju njeno nezakonito poreklo.

Svim osumnjičenima se na teret stavlja krivično delo Pranje novca iz člana 245 stav 2 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika, a J.N. i krivično delo neprijavljivanje imovine i prihoda ili davanje lažnih podataka o imovini i prihodima iz člana 101 Zakona o sprečavanju korupcije.

Postoje osnovi sumnje da je J. N. u navedenom periodu izvršio gotovinske uplate novca, za koji nema poreklo u prihodima. U ukupnom iznosu od 41.878.195,00 dinara, 43.150,00 evra i 44.760,00 švajcarskih franaka na svoje račune otvorene u jednoj banci, te je kupovao nekretnine u Beogradu, Užicu i Crnoj Gori.

Uhapšen direktor RHMZ-a zbog sumnje na pranje novca

Pri tome, u pogledu navedenog uvećanja svoje imovine nije podnosio izveštaje o bitnim promenama imovine Agenciji za sprečavanje korupcije, kao javni funkcioner — direktor RHMZ, što je bio dužan da čini u skladu sa članom 69. Zakona o sprečavanju korupcije.

O.N. je, kako se sumnja, u periodu od juna 2021. godine do 2023. godine izvršila prenos novca od najmanje 227.548,00 evra za koji nema poreklo u zakonitim prihodima, na ime kupovine više nekretnina-stanova, garažnog mesta, te poslovnog prostora u Čačku i Crnoj Gori.

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Zajecaronline/192.rsJ.V.

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