MUP upozorava: Povećan rizik od požara u kućama i stanovima tokom grejne sezone

MUP upozorava: Povećan rizik od požara tokom grejne sezone

U saopštenju MUP-a ističe se da, sa početkom grejne sezone, počinje i rizik od požara.

Sa dolaskom hladnijih dana i češćim korišćenjem grejnih uređaja, povećava se i rizik od požara u kućama i stanovima. MUP upozorava da neispravne peći, grejalice i dimnjaci, kao i nepažnja prilikom zagrevanja prostorija, mogu dovesti do požara sa teškim posledicama.

Građanima se savetuje da provere ispravnost grejnih uređaja i dimnjaka, da ne ostavljaju uključene grejalice bez nadzora, kao i da ne odlažu zapaljive materijale u njihovoj blizini.

U slučaju požara treba odmah pozvati vatrogasce na 193 i pratiti njihove savete.

Zajecaronline/MUP/N. S.

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