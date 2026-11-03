Depresija u trudnoći utiče na bebu: Naučnici otkrili zašto je pravovremeno lečenje majki važno

Bebe čije su majke tokom trudnoće primale psihoterapiju zbog depresije imale su drugačiju strukturu hipokampusa. Hipokampus je deo mozga koji ima važnu ulogu u pamćenju i emocijama. Istraživanje je pokazalo da su ove razlike bile povezane sa manje izraženim negativnim emocijama kod beba u prvim mesecima života.

Rezultati studije objavljeni su u časopisu “Nature Communications”, a saopštio ih je Univerzitet Kolorado Anšuc. Reč je o prvoj randomizovanoj kliničkoj studiji koja je pokazala da lečenje depresije tokom trudnoće može da utiče na strukturu mozga beba.

Depresija u trudnoći utiče na bebu: Naučnici otkrili zašto je pravovremeno lečenje majki važno

U istraživanju pod nazivom “Care Project” učestvovale su trudnice sa izraženijim simptomima depresije. One su nasumično raspoređene u dve grupe.

Prva grupa prošla je osmonedeljnu interpersonalnu psihoterapiju. Seanse su trajale 50 minuta, a bile su usmerene na međuljudske odnose i socijalnu podršku.

Trudnice iz druge grupe dobijale su uobičajenu zdravstvenu negu tokom trudnoće, uz jedan edukativni susret o depresiji i informacije o pomoći dostupnoj u zajednici. Na taj način istraživači su mogli da uporede rezultate kod beba čije su majke primale psihoterapiju sa onima čije majke nisu prošle ovaj tretman.

Kod beba iz prve grupe zabeležena je razlika od pet odsto u hipokampusu u odnosu na bebe čije majke nisu primale psihoterapiju. Veličina ovog dela mozga bila je povezana sa boljom regulacijom emocija kada su bebe napunile šest meseci.

Povezanost depresije tokom trudnoće i emocionalnog razvoja dece

Vodeća autorka istraživanja Ketrin Demers, docent psihijatrije na Univerzitetu Kolorado Anšuc, objasnila je da su prethodne studije uglavnom ukazivale na povezanost depresije tokom trudnoće i emocionalnog razvoja dece. Novo kliničko istraživanje omogućilo je naučnicima da ispitaju da li lečenje depresije kod trudnica može direktno da utiče na razvoj mozga njihovih beba.

“Lečenje majčine depresije u trudnoći moglo bi da pomogne da se mozak bebe razvija zdravijim tokom”. To je istakla Elisija Dejvis, profesorka psihologije na Univerzitetu u Denveru.

Nalazi ukazuju na značaj pravovremenog prepoznavanja i lečenja depresije tokom trudnoće. Istraživači ističu da bi podrška mentalnom zdravlju trudnica mogla da ima pozitivan značaj ne samo za majke već i za razvoj njihove dece.

Depresija pogađa veliki broj trudnica

Prema procenama koje navode autori istraživanja, depresija je jedna od najčešćih komplikacija u trudnoći. Pogađa između 20 i 40 odsto trudnica. Zbog toga istraživači naglašavaju da mentalno zdravlje žena tokom ovog perioda treba da bude prioritet zdravstvene zaštite.

Depresija je česta, ali može da se leči. A rezultati istraživanja ukazuju na to da bi terapija mogla da donese koristi i deci. Pravovremena podrška zato je značajna za dobrobit majke, ali i za najranije faze razvoja deteta.

Bendžamin Hankin, profesor psihologije na Univerzitetu Ilinois, istakao je da bi briga o mentalnom zdravlju majki mogla da predstavlja jednu od najranijih prilika da se detetu obezbedi zdrav razvoj.

Zajecaronlline/24 sedam/N. S.

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