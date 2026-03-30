U Zaječaru posađeno 187 novih sadnica u sklopu rekonstrukcije drvoreda

U okviru projekta rekonstrukcije drvoreda u Zaječaru, a u cilju očuvanje predeonog diveziteta, u Istarskoj ulici, Ulici Albanske spomenice, Kosmajskoj, i u Ulici Ivana Milutinovića, radnici Javnog komunalnog preduzeća „Timok održavanje“ posadili su 93 drvenaste sadnice gorskog javora, crvenog jasena i mečije leske i 94 sadnice ukrasnog šiblja. Sve sadnice su rasadnički negovane, visoke od 3 do 5 metara, a prsnog prečnika od 5 do 7 centimetara.

Vrednost projekta, koji finansiraju Ministarstvo životne sredine i Grad Zaječar, je blizu tri miliona dinara.

Od 2019. godine kvalitet vazduha na području Zaječara je treće kategorije, što znači da je prekomerno zagađen i svrstava ga na listu deset gradova sa najgorim kvalitetom vazduha u Srbiji.

Zbog toga, kako navode u Javnom komunalnom preduzeću „Timok održavanje“, Grad Zaječar iz svog budžeta i uz podršku Vlade Republike Srbije, ulaže napore na poboljšanju ove statistike, kroz razne mere, među kojima je i ozelenjavanje.

„Planom razvoja Grada Zaječara za period od 2023. do 2029. godine definisana je i mera održavanja i unapređenja javnih zelenih površina u gradu. U toku 2024. godine i prvoj polovini 2025. godine, u Zaječaru su rekonstruisane 23 ulice u dužini od oko šest kilometara i u većini ovih ulica postojali su ostaci drvoreda koji su stari, neplanski sađeni i gde je većina stabala bila u nezadovoljavajućoj formi. Zbog toga, kao i zbog nemogućnosti izvođenja infrastrukturnih radova u tim ulicama, gde bi neminovno došlo do oštećenja istih, skoro sva stabla iz tih drvoreda su uklonjena“, kažu u JKP „Timok održavanje“.

NOVI DRVOREDI U JOŠ ČETIRI ZAJEČARSKE ULICE

„Uređenjem trotoara kroz rekonstrukciju, odabirom adekvatnih sadnica doprinelo se očuvanju urbanog predeonog diverziteta, ekološkoj i estetskoj vrednosti prostora, tako da on deluje kao jedinstvena i prepoznatljiva ambijentalna sredina i ugodno mesto za život stanara ovih ulica, ali i pešaka i ostalih učesnika u saobraćaju. Uz pravilnu negu i održavanje stabala drvoredi mogu gradski život učiniti lepšim i komfornijim i to kroz: popravljanje kvaliteta vazduha, redukciju jakih vetrova, redukciju refleksije i buke, oživljavanje arhitektonske slike grada, povećanje ekonomske vrednosti građevinskih objekata u ulici, estetski, psihološki i opštekulturni uticaj. Zbog toga treba raditi na očuvanju postojećih i sadnji novih uličnih drvoreda svuda gde je to moguće“, objašnjavaju u JKP „Timok održavanje“.

Grad Zaječar raspolaže sa oko 25 hektara javnih zelenih površina, gde spadaju i drvoredi u oko 40 gradskih ulica u kojima je zasađeno oko 1.500 stabala. Najčešće vrste drvoredima su razne vrste javora, lipa, kuglaste forme bagrema, javora, katalpi.

Kako najavljuju u „Timok održavanju“ ove i naredne godine u planu je formiranje drvoreda u svim ulicama koje su rekonstruisane, a gde još nisu formirani dvoredi.

Zajecaronline.com/Timok održavanje / N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

