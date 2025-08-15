U Zaječaru danas toplo uz umeren vetar

U Srbiji će danas biti veoma toplo i u većem delu zemlje pretežno sunčano vreme, osim na jugu i u planinskim predelima gde se očekuje umereno oblačno, ali uglavnom suvo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren istočni i jugoistočni vetar, na jugu Banata, u donjem Podunavlju i na istoku umeren i jak, dok će temperature varirati od 14 do 37 stepeni.

Do pada temperature doći će u nedelju, kada se očekuju kiša, pljuskovi i grmljavina, pre podne na jugozapadu, a u drugom delu dana i u ostalim predelima Srbije.

Od utorka se ponovo očekuje sunčano i umereno toplo vreme.

U Zaječaru danas sunčano i veoma toplo. Duvaće umeren, južni vetar. Minimalna temperatura 18° C, maksimalna dnevna 33° C.

Zajecaronline.com/tanjug/weather2umbrella/N.B.

