U utorak umereno do potpuno oblačno…

Ujutro umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom ilokalnim pljuskovima, na visokim planinama i sa snegom. Prepodne i sredinom dana kratkotrajno razvedravanje, a već posle podne i uveče sa jugozapada se očekuje novo naoblačenje, koje će obilne padavine usloviti na zapadu Kosova i Metohije i u delu jugozapadne Srbije. U ostalim krajevima znatno manja količina padavina.

Duvaće umeren, u košavskom području i na planinama povremeno jak južni i jugoistočni vetar, naročito uveče i u toku noći kada se očekuju i udari olujne jačine. Najniža temperatura od 2 do 8 °S, a najviša od 8 do 16 °S.

Biometeorološka prognoza za: 1701.2023. – Utorak

Oprez se i dalje savetuje osobama sa respiratornim i srčanim, kao i psihičkim tegobama usled očekivanih biometeoroloških prilika. Kod meteoropata su mogući reumatski bolovi, poremećaji sna i promenljivo raspoloženje. Preporučuje se pojačana koncentracija u saobraćaju.