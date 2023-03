U utorak hladnije, moguće padavine…

Ujutru u Vojvodini slab mraz. Tokom dana promenljivo oblačno, hladno i vetrovito, povremeno sa kratkotrajnim pljuskovima kiše, krupe i snega. Duvaće umeren i jak severozapadni vetar, povremeno i olujni, krajem dana u slabljenju. Jutarnja temperatura od -3 do 3, na istoku Srbije i do 5 °C, a najviša dnevna od 6 do 10 °C

Biometeorološka prognoza za utorak 28. mart 2023. godine

Očekivano poboljšanje biometeorološke situacije doprineće smanjenju tegoba kod hronično obolelih, ali se oprez savetuje astmatičarima i osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Kao meteoropatske reakcije mogući su bolovi u mišićima i zglobovima. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana pažnja.