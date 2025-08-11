U SUSRET SARAJEVO FILM FESTIVALU! Evo kako ga opisuju!

Glavni grad Bosne i Hercegovine i ove godine će biti domaćin velike kulturne manifestacije.

31. Sarajevo Film Festival će zvanično otvoriti svoja vrata! Ova prestižna manifestacija, koja se od svog nastanka 1995. godine profilisala kao najvažniji filmski događaj Jugoistočne Evrope, ove godine okuplja filmske stvaraoce, kritičare i ljubitelje sedme umetnosti iz čitavog sveta.

Festival zvanično otvara crna komedija “The Pavilion” (Paviljon) koju je režirao Dino Mustafić.

Ukupno će 50 filmova konkurisati za nagrade “Srce Sarajeva” u četiri kategorije: igrani, dokumentarni, kratki i studentski film. Među njima su čak 15 svetskih, 6 međunarodnih, 28 regionalnih i 2 domaće premijere.

Glumac Goran Bogdan opisao je festival u tri reči:

“To je teško, ali hajde da probamo. Ljubav, prijateljstvo, genijalnost.”

Zajecaronline.com V.M.

