LUKAS PONOVO “RAZBUCAO” POPULARNI KLUB! “Jačeg od tebe nema!”

Aleksandar Vuksanović je jedan jedini – a to dokazuje pošto u vreme estradne krize, gotovo svake noći nastupa sa Folk haus bendom.

Upravo su Aca Lukas i momci iz benda pokorili poznati klub “La Bamba” u Heceg Novom, u čuvenom Igalu.

Dok je masa pristizala i bila na ulazu u klub, vikali su da je Aca jedan jedini. Kako naš izvor sa lica mesta javlja, tokom nastupa, dovikivali su mu iz publike: “Jačeg od tebe nema”. S obzirom na to da Aca obožava kada je publika glasna, bio je više nego zadovoljan koliko su pevali i đuskali uz njegove hitove.

Osim svojih, možemo slobodno reći, evergrinova, Lukas otpeva i po neku tuđu, poput hita grupe Galija “Digni ruku”. Pogledajte atmosferu sa nastupa u klubu “La Bamba” u Igalu.

KONCERTI

Aca Lukas će, zajedno sa dragim kolegama i prijateljima, Mirom Škorić i Miroslavom Ilićem, 1. novembra nastupati u Skenderiji. takođe velika imena. Mira Škorić, Aca Lukas i Miroslav Ilić pokazaće tada koliko su veliki.

Očekuje vas muzički spektakl koji briše granice između generacija i spaja sve koji znaju šta znači prava pesma. Zapevajte i vi 1. novembra. Biće ovo veče najvećih hitova i najveće žurke koja će dugo ostati u vašem sećanju! KARTE PRONAĐITE PUTEM OVOG LINKA.

Njihova koleginica, takođe muzička zvezda koja sija, Ana Nikolić, nastupiće tri nedelje kasnije, 21. novembra od 21 sat u pomenutoj Skenderiji. Publiku očekuje spektakl za pamćenje, jer je poznato da Ana svuda pravi nezaboravnu atmosferu. KARTE PRONAĐITE KLIKOM OVDE.