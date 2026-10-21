Počeo skup liste “Ujedinjena Srbija” u Nišu, obratiće se Vučić

Predizborni skup liste “Ujedinjena Srbija” – Aleksandar Vučić“ na Trgu kralja Milana u Nišu počeo je nešto posle 18 časova. A na njemu će se obratiti nosilac te liste za izbore zakazane za 25. oktobar Aleksandar Vučić, prvi predsednik SNS-a i nekadašnji predsednik Srbije Tomislav Nikolić.

Vučić i Nikolić došli su zajedno na Trg kralja Milana gde ih je dočekao veliki broj građana, a potom je intonirana himna “Bože pravde”.

Građani skandiraju “Aco Srbine”, “Pobeda”, nose balone u bojama srpske trobojke. A na trgu se skupljaju uprkos kiši od 16.00 časova. Na prepunom trgu je postavljeno i nekoliko video bimova na kojima će oni koji su daleko od bine moći da prate govore.

Simpatizeri koalicije oko SNS nose zastave Srbije, zastave Srpske napredne stranke, transparente “Krojimo budućnost, čuvamo stabilnost – Jumko veruje Vučiću”, “Ujedinjena Srbija pobeđuje”, “Ništa nam ne treba, samo pobedi”.

Kandidat za premijera koalicije oko SNS Aleksandar Vučić pozvao je i danas građane na skup na Instagram nalogu “avucic” navodeći da uskoro počinje najveća žurka u Nišu.

Vučić je ranije jutros na Instagramu naveo da će program za jug Srbije te izborne liste doneti preporod ne samo Nišu, Leskovcu, Vranju, Prokuplju, Pirotu. Već svim manjim opštinama, svim ljudima u selima i zaseocima juga Srbije.

“I zato moramo vredno da radimo, a večeras se vidimo. Samo ruzmarin do konačne pobede”, poručio je Vučić.

Ujedno je i čestitao rođendan SNS-u ističući da je ta stranka promenila i spasila Srbiju. Ali da mora da se menja u budućnosti da bi nastavila da radi najveći i najvažniji nacionalni posao za Srbiju.

“Danas je veliki dan za nas. Pre svega, čestitam članovima SNS-a punoletstvo, 18 godina od kad je stranka koja je promenila i spasila Srbiju, rođena. Vreme je da sebe menjamo u budućnosti. Da bismo mogli da nastavimo da radimo najveći i najvažniji nacionalni posao za našu zemlju”, naveo je Vučić.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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