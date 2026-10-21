ACA LUKAS STIŽE U AUSTRIJU! Saša Mirković najavio SPEKTAKL ZA PAMĆENJE, poznat i datum VELIKOG KONCERTA! (VIDEO)

ACA LUKAS STIŽE U AUSTRIJU!

Vlasnik i direktor Hype produkcije i televizije Saša Mirković oglasio se na svom TikTok nalogu i saopštio velike vesti za sve ljubitelje muzike Ace Lukasa. Najveća balkanska zvezda održaće veliki koncert 3. aprila 2027. godine u čuvenoj bečkoj areni Vienna Stadthalle. Ulaznice će uskoro biti u prodaji putem austrijskog Eventima.

Mirković je istakao da je zadovoljan prodajom ulaznica za predstojeće koncerte. Potom najavio i druge velike muzičke događaje koji očekuju publiku u narednom periodu.

– Upravo sam u Beču dogovorio veliki koncert Ace Lukasa za 3.04.2027. godine u Vienna Stadthalle i ulaznice će ovih dana biti puštene na austrijskom Eventimu. A kako dobro ide prodaja i da držimo prva dva mesta, što je meni osobito drago, Eventimu Hrvatska za koncerte Miroslava Ilića 21.01. u Zagrebačkoj areni, kao i 13.02.2027. u toj istoj Zagrebačkoj areni Ace Lukasa, još jedan koncert, znači u roku od tri meseca. S tim u vezi, znači, još jednom vas podsećam da će koncert za sve naše ljude u Austriji, a i Austrijance, biti koncert 3. aprila u Vienna Stadthalle i požurite od ponedeljka da možete da nabavite svoje ulaznice, znači Aca Lukas i Folk House bend u Vienna Stadthalle, najvećoj hali, tj. najvećoj areni u Austriji – rekao je vlasnik Hype imperije i dodao.

ACA LUKAS STIŽE U AUSTRIJU!

– I da ne zaboravim, takođe, 02, 03. i 04. novembra 2026. Aca Lukas, veliki koncerti u Beogradskoj areni. A Miroslav Ilić 10. decembra 2026. Pored toga, još 28. novembra Vesna Zmijanac u areni Boris Trajkovski, takođe 19. decembra u Areni Zetra u Sarajevu. Ovo je Boris Trajkovski u Skoplju, što sam već najavio, i Aca Lukas 11. decembra u Areni Boris Trajkovski u Skoplju. Vidimo se – rekao je Saša Mirković.

Zajecaronline/J.V.

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