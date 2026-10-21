Odloženi koncerti Jakova Jozinovića u Beogradskoj areni!

Pevač Jakov Jozinović obavestio je javnost da se koncerti koje je trebalo da održi 24. i 25. oktobra u Beogradskoj areni pomeraju za nove termine.

Odluku je saopštio putem Instagrama, obraćajući se publici koja je već planirala dolazak na njegove nastupe u okviru turneje.

Jakov Jozinović se oglasio na Instagramu

“Svestan sam koliko ste se radovali našim koncertima u Areni, koliko ste planirali dolazak. Koliko ste vremena i novca izdvojili kako biste bili deo ovih događaja. Upravo mi je zato posebno žao što moram da vam javim da koncerte planirane za 24. i 25. oktobar, zbog tehničkih i organizacionih razloga, moramo da pomerimo na nove termine. Novi datum koncerta planiranog za 24. oktobar je 28. novembar. Sve kupljene ulaznice važe za taj termin. Ako vam novi datum, nažalost, ne odgovara, povrat novca možete zatražiti”, naveo je pevač.

Podsetimo, Jakov se prethodno našao u centru pažnje nakon što se na društvenim mrežama našao snimak na kojem izvodi pesmu hrvatskog muzičara Marka Perkovića Tompsona.

Snimak je izazvao brojne reakcije, budući da su Tompsonovi nastupi i javni imidž godinama predmet polemika zbog povezivanja sa hrvatskim nacionalizmom i ustaškom simbolikom.

Odluka o pomeranju koncerata objavljena je nakon što je ovaj snimak privukao pažnju javnosti. Ipak, u svom saopštenju pevač je kao razlog promene termina naveo tehničke i organizacione probleme.

Zaječaronline/Hpetv.rs/N. S.

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