U Kaliforniji ukradene Pokemon karte vredne gotovo milion dolara

Retke kolekcionarske karte, uključujući veoma vredne Pokemon karte, procenjene na ukupno 963.000 dolara, ukradene su iz kamiona kompanije FedEx u Santa Ani, u južnoj Kaliforniji, saopštila je lokalna policija.

Krađa se dogodila 13. oktobra ispred kancelarije kompanije Professional Sports Authenticator (PSA), koja se bavi proverom autentičnosti i ocenjivanjem kolekcionarskih karata. Navela je policijska uprava Santa Ane u saopštenju, prenosi danas ABC njuz. Prema saopštenju policije, lopovi su ukrali dve kompletne palete kolekcionarskih karata, kao i deo sadržaja treće palete. Ukradene karte obuhvataju različite kolekcionarske primerke, uključujući sportske i Pokemon karte.

Policija je navela da procenjena vrednost ukradenih predmeta iznosi 963.000 dolara, ali da njihova tačna vrednost još nije utvrđena. Karte pripadaju kolekcionarima iz različitih delova SAD, koji su ih poslali kompaniji PSA radi provere autentičnosti i ocenjivanja.

Prema pisanju lista “Atletik”, koji s e pozvao na policijske izvore, kamion je obijen dok je vozač bio odsutan između 60 i 90 minuta. Za sada nije saopšteno da li je neko uhapšen, a istraga je u toku. Kompanija Collectors, matična kompanija PSA, saopštila je da sarađuje sa policijom i prevoznikom na istrazi. Sertifikati za ukradene karte su deaktivirani, a partneri na tržištu obavešteni su da obrate pažnju na retke primerke i karte sa jedinstvenim serijskim oznakama.

Kompanija je navela i da je kontaktirala oštećene korisnike i da organizuje nadoknadu štete prema fer tržišnoj vrednosti karata. FedEx je saopštio da je bezbednost pošiljaka njegovih korisnika prioritet i da sarađuje sa lokalnim istražnim organima.

Jedan od oštećenih kolekcionara, poznat pod internet pseudonimom Sky-B Cards, izjavio je da su među ukradenim predmetima bile 104 karte koje je poslao na ocenjivanje. Za tu uslugu platio je više od 8.000 dolara, dok je vrednost osiguranja njegovih karata premašivala 150.000 dolara.

Krađa je poslednja u nizu sličnih slučajeva koji ukazuju na rastuću vrednost i potražnju za Pokemon kartama. U februaru su lopovi iz prodavnice kolekcionarskih predmeta u Anahajmu u Kaliforniji odneli Pokemon karte vredne desetine hiljada dolara. Dok je u aprilu iz prodavnice u Čikagu ukradena kolekcija procenjena na 100.000 dolara. Džared Mast, predsednik kompanije Mast Wealth Management Group, koja se bavi alternativnim investicijama, uključujući kolekcionarske predmete, izjavio je ranije ove godine za ABC njuz da su cene Pokemon karata tokom prethodnih 12 meseci porasle između 200 i 300 odsto.

Prema njegovim rečima, rast vrednosti karata odvijao se u nekoliko talasa tokom protekle decenije. Između ostalog nakon pojave mobilne igre Pokemon Go 2016. godine i pojačanog interesovanja poznatih ličnosti za kolekcionarstvo 2019. i 2020. godine.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

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