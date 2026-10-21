Stalno se izvinjavate, čak i kada niste krivi? Evo šta ta navika govori o vama
Postoje ljudi koji se izvinjavaju gotovo za sve. Kada postave pitanje, zatraže pomoć, odbiju poziv ili jednostavno izraze svoje mišljenje. Iako to, možda, deluje kao znak lepog vaspitanja, preterano izvinjavanje može da otkrije i nešto mnogo dublje – nesigurnost i strah od tuđeg nezadovoljstva.
Psiholozi ukazuju na to da učestalo izvinjavanje može biti povezano sa niskim samopoštovanjem, strahom od odbacivanja ili navikom da tuđe potrebe stavljamo ispred svojih. Osobe koje izbegavaju sukobe ponekad se izvinjavaju čak i kada nisu napravile grešku, samo da bi sačuvale mir ili izbegle neprijatnu situaciju. Međutim, nije svako često izvinjavanje znak nesigurnosti. Nekada je reč o pristojnosti, kulturnim navikama ili načinu komunikacije.
Umesto „Izvini“ upotrebite druge izraze
Ako često osećate potrebu da se opravdavate, pokušajte da neke uobičajene izraze zamenite drugačijim.
Umesto „Izvini što smetam“, recite „Imaš li nekoliko minuta?“
„Izvini što kasnim sa odgovorom“ možete da zamenite „Hvala ti na strpljenju.“
Umesto „Izvini, ali ne mogu“, jednostavno recite „Ovog puta nisam u mogućnosti.“
Ove male promene mogu pomoći da govorite sigurnije, bez nepotrebnog osećaja krivice.
Važno je razlikovati iskreno izvinjenje od automatskog preuzimanja krivice
Kada nekoga povredimo ili pogrešimo, izvinjenje je dragoceno. Ali kada se izvinjavamo samo zato što imamo svoje potrebe, mišljenje ili granice, vredi se zapitati zašto.
Zaječaronline/24 sedam/N. S.
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