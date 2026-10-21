Karavan zdravlja danas u Svrljigu: Održana i edukativna tribina o značaju prevencije kardiovaskularnih bolesti

U Svrljigu je danas održan “Karavan zdravlja”, nacionalna akcija Ministarstva zdravlja, usmerena na promociju prevencije i očuvanja kardiovaskularnog zdravlja građana. A građani u Domu zdravlja mogli su da obave preventivne kardiovaskularne preglede.

Održana je i edukativna tribina o značaju prevencije kardiovaskularnih bolesti u sali OŠ “Dobrila Stambolić”. Tom prilikom je pomoćnik ministra zdravlja prof. dr Nebojša Tasić podsetio da je Karavan zdravlja do sada obišao više od 90 opština i gradova. Ujedno je naglasio da je cilj kampanje dostupnost pregleda za svakog čoveka.

On je apelovao na sve stanovnike opštine Svrljig i okoline da dođu u Dom zdravlja u tom gradu kako bi obavili preventivne kardiovaskularne pregled.

Kako je naglasio, kardiovaskularne bolesti su vodeći uzrok smrti građana Srbije. A jedini način da se one efikasno spreče i očuva zdravlje je upravo odaziv na preventivne kardiovaskularne preglede.

Zaječaronline/Tanjug/N. S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!