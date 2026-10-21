Dan sećanja na tragediju Kragujevca i srpske žrtve u Drugom svetskom ratu

Nemački okupatori streljali su 21. oktobra 1941. godine u Kragujevcu hiljade srpskih civila, žitelja grada i okolnih sela. A taj datum prihvaćen je kao Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu.

Ubijeno je, koliko se zna, 2.796 srpskih civila, među njima 412 u obližnjim selima, većina u Kragujevcu. Tragedija je utoliko veća, jer su nemački okupatori hapsili i streljali i đake viših razreda gimnazije, od petog do osmog. Masakr koji je sprovela nemačka kaznena ekspedicija dogodio se kao odmazda, zbog pogibije i ranjavanja nemačkih vojnika od strane ustanika. Naređenje da usledi streljanje u Kragujevcu doneto je posle napada ustanika 16. oktobra na putu Kragujevac – Gornji Milanovac, između sela Bara i Ljuljaka, kada je nemačka kolona dočekana u zasedi.

Tragedija Kragujevca, masakr nad hiljadama civila, prenerazila je Srbiju. To je dovelo i do preispitivanja na temu smisla ustanika u takvim okolnostima. Zemlja je bila zavijena u crno. U odmazdama je tih meseci u Srbiji ubijeno više desetina hiljada civila.

Dan sećanja na tragediju Kragujevca i srpske žrtve u Drugom svetskom ratu

U Kragujevcu je odluka o izgradnji Spomen parka doneta 1953. godine kada je prvi put i priređena službena komemoracija. Pomeni su, održavani redovno sve vreme.

Spomen park koji je dugo potom dograđivan obuhvata prostor ukupne površine 352 hektara.

Na tlu kompleksa nalazi se 30 masovnih grobnica.

Od 1971. godine u Šumaricama se održava manifestacija “Veliki školski čas” kojom se podseća na tragediju Kragujevca oktobra 1941.

Vlada Srbije donela je 2012. odluku da se dan masakra u Kragujevcu obeležava kao Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu. Srpska pravoslavna crkva proglasila je stradale u Kragujevcu tokom masakra oktobra 1941. za novomučenike.

Zaječaronline/Tanjug/N. S.

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