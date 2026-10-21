U zaječarskom pozorištu otvorena izložba povodom stogodišnjice rođenja Pavla Vuisića
Povodom stogodišnjice rođenja jednog od najznačajnijih glumaca srpske i jugoslovenske kinematografije, Pavla Vuisića (1926–1988), juče je otvorena izložba Jugoslovenske kinoteke u foajeu zaječarskog pozorišta.
Izložbu je otvorio Aleksandar Erdeljanović, v.d. direktora Jugoslovenske kinoteke. I tom prilikom je podsetio da se ove godine obeležava stogodišnjica rođenja tri srpska i jugoslovenska glumca: Slobodana Perovića, Pavla Vuisića i Steve Žigona.
Pavle Vuisić nije mnogo igrao u pozorištu, ali je ličnost koja je obeležila našu glumačku umetnost. Igrao je u čak 130 filmova i sarađivao sa najistaknutijim srpskim i jugoslovenskim rediteljima.
Već početkom pedesetih godina počeo je da tumači značajne karakterne uloge na filmu. Sarađivao je i sa najpoznatijim rediteljima Praške škole, Goranom Paskaljevićem, Srđanom Karanovićem i Goranom Markovićem.
Slobodan Šijan angažovao ga je u svoja dva kultna filma „Ko to tamo peva“ i „Maratonci trče počasni krug“.
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