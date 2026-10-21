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U zaječarskom pozorištu otvorena izložba povodom stogodišnjice rođenja Pavla Vuisića

21.10.2026.
Foto: Pozorište "Zoran Radmilović"

U zaječarskom pozorištu otvorena izložba povodom stogodišnjice rođenja Pavla Vuisića

Povodom stogodišnjice rođenja jednog od najznačajnijih glumaca srpske i jugoslovenske kinematografije, Pavla Vuisića (1926–1988), juče je otvorena izložba Jugoslovenske kinoteke u foajeu zaječarskog pozorišta.

Izložbu je otvorio Aleksandar Erdeljanović, v.d. direktora Jugoslovenske kinoteke. I tom prilikom je podsetio da se ove godine obeležava stogodišnjica rođenja tri srpska i jugoslovenska glumca: Slobodana Perovića, Pavla Vuisića i Steve Žigona.

Foto: facebook/Pozorište “Zoran Radmilović”

Pavle Vuisić nije mnogo igrao u pozorištu, ali je ličnost koja je obeležila našu glumačku umetnost. Igrao je u čak 130 filmova i sarađivao sa najistaknutijim srpskim i jugoslovenskim rediteljima.

Već početkom pedesetih godina počeo je da tumači značajne karakterne uloge na filmu. Sarađivao je i sa najpoznatijim rediteljima Praške škole, Goranom Paskaljevićem, Srđanom Karanovićem i Goranom Markovićem.

Slobodan Šijan angažovao ga je u svoja dva kultna filma „Ko to tamo peva“ i „Maratonci trče počasni krug“.

Njegovu glumačku karijeru obeležili su i filmovi Emira Kusturice.
Iza ozbiljnog lica nazirao se prefinjeni pesnički senzibilitet čoveka za koga je Karl Malden u Holivudu govorio da je on glumac koji je rođen, a ne glumac koji je stvoren.
Zaječaronline/Pozorište “Zoran Radmilović”/N. S.
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