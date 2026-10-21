Započeta rekonstrukcija Hajduk Veljkovog konaka u Zaječaru

Počela je rekonstrukcija objekta Hajduk Veljkovog konaka u Zaječaru, a izvođači radova su uvedeni u objekat.

Ovim ugovorom su obuhvaćeni svi građevinsko-konstruktivni radovi, svi radovi na fasadi i krovu objekta i dovod priključaka-instalacija u objekat. Kako se navodi na stranici Grada Zaječara, nije obuhvaćeno ništa od unutrašnjih arhitektonskih radova, kao ni razvod instalacije.

Takođe se ističe, da bi se na ovaj način objekat konstruktivno rekonstruisao i u potpunosti bi se sredio spoljni omotač objekta, čime bi bio zaštićen od daljeg propadanja. Dok će se naknadno obezbediti sredstva i izvesti svi unutrašnji radovi i uređenje partera.

Prema istorijskim izvorima objekat kafane je nekada pripadao porodici Temeljković kao ugostiteljska radnja. A nakon Drugog svetskog rata prelazi u vlasništvo novoformiranog ugostiteljskog preduzeća “Srbija”.

Zgrada je evidentirana u okviru područja zaštite odlukom Zavoda za zaštitu spomenika kulture Niš i uživa status zaštićenog objekta.

Kako se navodi, novoprojektovanim rešenjem, Hajduk Veljkov konak dobija novu namenu iz oblasti kulture i umetnosti. Zamišljen prostor predviđen je za sadržaj namenjen svim generacijama, prizemlje sa izložbenom salom i potkrovljem za predavanja, radionice i projekcije.

Ugovorena vrednost je 43.079.199,68 dinara sa PDV-om. Sredstva u iznosu od 20.000.000 dinara obezbeđena su od strane Ministarstva kulture u okviru konkursa Gradovi u fokusu.

Zaječaronline/Grad Zaječar/N. S.

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