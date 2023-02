U subotu oblačno, maksimalna temperatura 7°С

Ujutro vedro uz umeren i jak mraz, a ponegde po kotlinama i visoravnima jugozapadne Srbije magla. U toku dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Uveče na severu Srbije, a tokom noći i u ostalim krajevima jače naoblačenje koje će u drugom delu noći u Vojvodini i zapadnoj Srbiji usloviti mešovite padavine (kišu, susnežicu i sneg), u ostalim krajevima sneg, a u centralnoj i jugozapadnoj Srbiji lokalno se očekuje i kiša koja će se lediti na tlu. Vetar slab i umeren, uveče na istoku Srbije i jak zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od -12 do -5 °C, na Pešteru i do -20 °C, a najviša od 2 do 7 °C.

Biometeorološka prognoza za subotu 11. februar 2023. godine

Uticaj vremenskih prilika neće pogodovati hroničnim bolesnicima pa im se preporučuje da poslušaju savete lekara. Oprez se naročito savetuje bolesnicima sa varirajućim krvnim pritiskom i astmatičarima. Meteoropatske reakcije u vidu glavobolje i nervoze moguće su kod svih osetljivih osoba. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija.