U sredu pretežno oblačno i uglavnom suvo

Pretežno oblačno i uglavnom suvo. Vetar slab do umeren, istočni. Najniža temperatura od 0 do 3 °C, a najviša od 3 do 6 °C.

Biometerološka prognoza za sredu 25. januar 2023.

Biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod hroničnih bolesnika. Astmatičarima i osobama sa oboljenjima srca, kao i mentalno nestabilnim osobama se savetuje opreznost. Moguće meteoropatske reakcije su bolovi u kostima i promenljivo raspoloženje. Povećana koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.