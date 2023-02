U sredu hladno i umereno do potpuno oblačno

Ujutro umeren i jak mraz, u većini mesta ledeni dan sa maksimalnom temperaturom do 0 °S. Na severoistoku pretežno sunčano. U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, ujutru i pre podne ponegde uz provejavanje slabog snega i to uglavnom u Bačkoj i Sremu, zapadnim, centralnim i jugozapadnim predelima Srbije. Uveče u svim krajevima razvedravanje. Vetar slab i umeren, severoistočni i istočni. Najniža temperatura od -12 do -5 °C, a najviša od -2 do 0 °C, u Negotinskoj Krajini do 2 °C.

Biometeorološka prognoza za sredu 08. februar 2023.

Očekuje se relativno nepovoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Najizraženije tegobe mogu osetiti srčani i cerebrovaskularni bolesnici pa im se preporučuje da poslušaju savete lekara. Neraspoloženje i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. U saobraćaju se savetuje dodatna pažnja.