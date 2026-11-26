U Srbiji tokom vikenda sneg, na planinama i do 20 centimetra
Kiša koja je zahvatila veći deo Srbije tokom vikenda u pojedinim delovima zemlje preći će u sneg
Ovo je upozorio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).
U subotu se očekuje prelazak kiše u sneg u predelima južnije od Save i Dunava.
Važi za ujutru i pre podne u zapadnim, južnim i centralnim predelima, a posle podne i u ostalim.
U Srbiji tokom vikenda sneg, na planinama i do 20 centimetra
U nižim predelima očekuje formiranje snežnog pokrivača visine od tri do 10 centimetara, a u brdsko-planinskim od 10 do 20 centimetara, objavljeno je na sajtu RHMZ-a.
Zaječaronline/Tanjug/M.M.
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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.
Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.
Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.
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Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.
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