U Srbiji tokom vikenda sneg, na planinama i do 20 centimetra

Kiša koja je zahvatila veći deo Srbije tokom vikenda u pojedinim delovima zemlje preći će u sneg

Ovo je upozorio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

U subotu se očekuje prelazak kiše u sneg u predelima južnije od Save i Dunava.

Važi za ujutru i pre podne u zapadnim, južnim i centralnim predelima, a posle podne i u ostalim.

U Srbiji tokom vikenda sneg, na planinama i do 20 centimetra

U nižim predelima očekuje formiranje snežnog pokrivača visine od tri do 10 centimetara, a u brdsko-planinskim od 10 do 20 centimetara, objavljeno je na sajtu RHMZ-a.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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