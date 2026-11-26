Dejan Anđus progovorio o Veliboru Popoviću Popu koji je pokušao da ub*je Sašu Mirkovića: „DELO ZA KOJE SE IDE U ZATVOR NA VIŠE DECENIJA, PREKVALIFIKOVANO JE U TEŠKE TELESNE POVREDE“

U emisiji “Istinito sa Anđusom”, Dejan Anđus je govorio o slučaju pokušaja ub*stva Saše Mirkovića, za koji se tereti Velibor Popović Pop, osvrćući se na dešavanja u Zagrebu i pitanje zbog čega se on poziva na Srbiju. Njegova izjava otvorila je brojna pitanja o ovom slučaju.

“Nanošenje teških telesnih povreda zbog kojih je čovek imao nekoliko operacija, moglo je da se završi fatalno. Samo zahvaljujući fizičkoj snazi i masi uspeo je da sačuva živu glavu, jer je dok je ležao na zemlji, napadač krenuo da ga šutira nogama u glavu, dok je bio onesvešćen ili poluonesvešćen. To je klasičan pokušaj ubistva. Za takvo delo nije potrebno vatreno niti hladno oružje, pokušaj ubistva može se izvršiti i rukama i nogama”, istakao je Anđus.

Prema njegovim rečima, slučaj je trebalo drugačije pravno da bude kvalifikovan, a posebno je kritikovao postupanje policije i tužilaštva u Hrvatskoj.

“Za pokušaj ubistva ide se u zatvor na više decenija. Ovo je prekvalifikovano u teške fizičke posledice, odnosno nasilnički napad sa teškim fizičkim posledicama. To, po mom mišljenju, nije moglo da se dogodi da Popović nije imao svoje pipke u hrvatskoj državi, hrvatskoj politici, centrima moći i samoj Hrvatskoj. Policija nije krenula za njim, nije ga uhapsila. Tužilaštvo je delo lakše kvalifikovalo”, rekao je Anđus.

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Zajecaronline/J.V.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju publiku i pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.