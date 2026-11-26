Apelaciono tužilaštvo vratilo predmete „Hotel Jugoslavija“ i „Belgrade Eye“ Trećem osnovnom tužilaštvu!

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je primilo rešenje Apelacionog javnog tužilaštva kojim su usvojeni prigovori i ukinuto rešenje Višeg javnog tužilaštva o supstituciji nadležnosti.

Za postupanje u predmetima „Hotel Jugoslavija“ i „Belgrade Eye“ ponovo je nadležno Treće osnovno javno tužilaštvo.U obrazloženju odluke navedeno je da izuzeće glavne javne tužiteljke Ivane Stojiljković Pomoriški samo po sebi ne predstavlja pravnu prepreku za nastavak postupanja ovog tužilaštva.

Apelaciono tužilaštvo je ukazalo da u Trećem osnovnom tužilaštvu radi 27 javnih tužilaca koji nisu izuzeti i da u prethodnom rešenju nije navedena konkretna pravna prepreka zbog koje neko od njih ne bi mogao da nastavi rad na predmetu ili da ga preuzme.

Istovremeno, branilac osumnjičenog S. V. podneo je Višem javnom tužilaštvu novi zahtev za izuzeće u oba predmeta. Zahtev se odnosi na sve javne tužioce Trećeg osnovnog tužilaštva, kao i na više javnotužilačkih saradnika i pomoćnika. Zahtev je naknadno podneo i branilac Z. B.

Apelaciono tužilaštvo vratilo predmete „Hotel Jugoslavija“ i „Belgrade Eye“ Trećem osnovnom tužilaštvu!

O zahtevima će odlučiti Više javno tužilaštvo u Beogradu.Treće osnovno tužilaštvo je ranije ocenilo da je izuzeće glavne tužiteljke iz predmeta „Hotel Jugoslavija“ nezakonito i najavilo iniciranje postupka radi ispitivanja zakonitosti te odluke. Predmeti se odnose na sumnju na izvođenje radova bez odgovarajuće građevinske dozvole.

Zaječaronline/N1/M.M.

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