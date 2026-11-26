Ekskluzivno: Studenti izabrali Radomira Saičića za predsedničkog kandidata!
Prema ekskluzivnim saznanjima, studentski plenumi doneli su odluku da akademik Radomir Saičić bude kandidat Studentske liste i studentskog pokreta na predstojećim predsedničkim izborima.
Saičić, redovni profesor Hemijskog fakulteta u Beogradu i redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU), jedan je od najprepoznatljivijih predstavnika Studentske liste. Bio je među osnivačima grupe građana koja je izašla na vanredne parlamentarne izbore 25. oktobra, a na izbornoj noći je iz štaba proglasio pobedu liste.
U javnosti se njegovo ime već nedeljama pominje kao najozbiljnija opcija za predsedničkog kandidata. Prema ranijim najavama, ime kandidata trebalo je da bude saopšteno 27. novembra. Predsednički izbori raspisani su za 27. decembar.
Ekskluzivno: Studenti izabrali Radomira Saičića za predsedničkog kandidata!
Portal “Direktno.rs” navodi da je odluku donelo studentsko telo, u skladu sa horizontalnim načinom odlučivanja unutar pokreta.
Zaječaronline/Direktno.rs
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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.
Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.
Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.
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Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.
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