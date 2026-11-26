Ekskluzivno: Studenti izabrali Radomira Saičića za predsedničkog kandidata!

Prema ekskluzivnim saznanjima, studentski plenumi doneli su odluku da akademik Radomir Saičić bude kandidat Studentske liste i studentskog pokreta na predstojećim predsedničkim izborima.

Saičić, redovni profesor Hemijskog fakulteta u Beogradu i redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU), jedan je od najprepoznatljivijih predstavnika Studentske liste. Bio je među osnivačima grupe građana koja je izašla na vanredne parlamentarne izbore 25. oktobra, a na izbornoj noći je iz štaba proglasio pobedu liste.

U javnosti se njegovo ime već nedeljama pominje kao najozbiljnija opcija za predsedničkog kandidata. Prema ranijim najavama, ime kandidata trebalo je da bude saopšteno 27. novembra. Predsednički izbori raspisani su za 27. decembar.

Ekskluzivno: Studenti izabrali Radomira Saičića za predsedničkog kandidata!

Portal “Direktno.rs” navodi da je odluku donelo studentsko telo, u skladu sa horizontalnim načinom odlučivanja unutar pokreta.

Zaječaronline/Direktno.rs

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