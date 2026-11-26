Viši sud u Nišu raspisao poternicu za Vladimirom Mandićem i odredio mu pritvor u odsustvu

Viši sud u Nišu doneo je odluku da se za Vladimirom Mandićem.

Mandić je bivši rukometaš i član Srpske napredne stranke (SNS), raspiše poternica.

Osnovana sumnja se odnosi na sprovođenje IPA projekta Bugarska–Srbija.

Ovaj projekat je finansirala Evropska unija, a čija je ukupna vrednost oko 275.000 evra.

Prema saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Nišu, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije je 25. novembra donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv Mandića. Pošto osumnjičeni 24. novembra nije pronađen na adresi, tužilaštvo je narednog dana predložilo da mu se odredi pritvor i raspiše poternica. Viši sud u Nišu – Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije usvojio je predlog i doneo rešenje kojim je Mandiću određen pritvor shodno članu 211. stav 1. tačke 1. i 2. Zakonika o krivičnom postupku, uz raspisivanje poternice.

Viši sud u Nišu raspisao poternicu za Vladimirom Mandićem i odredio mu pritvor u odsustvu

Prethodno je, 24. novembra, tužilaštvo naložilo hapšenje, nakon čega je utvrđeno da se Mandić ne nalazi na adresi stanovanja, a lokacija mobilne opreme ukazivala je da nije na teritoriji Srbije. Policija je pretraživala nekretnine u njegovom vlasništvu.

Vladimir Mandić je bivši rukometaš koji je igrao za Crvenu zvezdu, Partizan, Magdeburg, Vojvodinu i Alteu, a bio je i potpredsednik Srpskog rukometnog saveza. Bio je poznat kao lojalni pristalica režima Aleksandra Vučića i aktivno je učestvovao u radu RK Partizan. U javnosti se pojavljivao i u vezi sa incidentima tokom studentskih protesta.

Viši sud u Nišu raspisao poternicu za Vladimirom Mandićem i odredio mu pritvor u odsustvu

Postupak se vodi u koordinaciji sa Komisijom Vrhovnog javnog tužilaštva. Prema izjavama tužioca Gorana Ilića, radi se o radovima u Zaječaru koji nisu bili predviđeni ugovorom, a naplaćeni su, odnosno o radovima koji uopšte nisu izvedeni, a fakturisani su, uz nagoveštaje da je reč o obrascu izvlačenja sredstava.

Zaječaronline/M.M.

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