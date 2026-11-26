Viši sud u Nišu raspisao poternicu za Vladimirom Mandićem i odredio mu pritvor u odsustvu
Viši sud u Nišu doneo je odluku da se za Vladimirom Mandićem.
Mandić je bivši rukometaš i član Srpske napredne stranke (SNS), raspiše poternica.
Osnovana sumnja se odnosi na sprovođenje IPA projekta Bugarska–Srbija.
Ovaj projekat je finansirala Evropska unija, a čija je ukupna vrednost oko 275.000 evra.
Prema saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Nišu, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije je 25. novembra donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv Mandića. Pošto osumnjičeni 24. novembra nije pronađen na adresi, tužilaštvo je narednog dana predložilo da mu se odredi pritvor i raspiše poternica. Viši sud u Nišu – Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije usvojio je predlog i doneo rešenje kojim je Mandiću određen pritvor shodno članu 211. stav 1. tačke 1. i 2. Zakonika o krivičnom postupku, uz raspisivanje poternice.
Viši sud u Nišu raspisao poternicu za Vladimirom Mandićem i odredio mu pritvor u odsustvu
Prethodno je, 24. novembra, tužilaštvo naložilo hapšenje, nakon čega je utvrđeno da se Mandić ne nalazi na adresi stanovanja, a lokacija mobilne opreme ukazivala je da nije na teritoriji Srbije. Policija je pretraživala nekretnine u njegovom vlasništvu.
Vladimir Mandić je bivši rukometaš koji je igrao za Crvenu zvezdu, Partizan, Magdeburg, Vojvodinu i Alteu, a bio je i potpredsednik Srpskog rukometnog saveza. Bio je poznat kao lojalni pristalica režima Aleksandra Vučića i aktivno je učestvovao u radu RK Partizan. U javnosti se pojavljivao i u vezi sa incidentima tokom studentskih protesta.
Viši sud u Nišu raspisao poternicu za Vladimirom Mandićem i odredio mu pritvor u odsustvu
Postupak se vodi u koordinaciji sa Komisijom Vrhovnog javnog tužilaštva. Prema izjavama tužioca Gorana Ilića, radi se o radovima u Zaječaru koji nisu bili predviđeni ugovorom, a naplaćeni su, odnosno o radovima koji uopšte nisu izvedeni, a fakturisani su, uz nagoveštaje da je reč o obrascu izvlačenja sredstava.
Zaječaronline/M.M.
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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.
Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.
Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.
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Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.
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