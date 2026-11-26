Demokratska stranka će podržati predsedničkog kandidata Studentske liste
Predsedništvo Demokratske stranke (DS) donelo je danas odluku da podrži kandidata studentskog pokreta za predsednika Republike Srbije, saopštila je ta stranka.
U saopštenju se navodi da tom odlukom Demokratska stranka nastavlja da podržava studentski pokret u ostvarivanju ciljeva za koje je dobio mandat građana Srbije i dodaje da su ti ciljevi borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, obnova pravne države i uspostavljanje demokratskog poretka u kojem institucije služe građanima, a zakoni važe jednako za sve.
Demokratska stranka će podržati predsedničkog kandidata Studentske liste
Predsednik Skupštine Srbije Aleksandar Čupić raspisao je danas predsedničke izbore za 27. decembar.
Zaječaronline/Tanjug/M.M.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.
Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.
Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.
KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.
Dodaj komentar