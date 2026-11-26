U Narodnoj skupštini Srbije danas je održana prva sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja. Poslanik Studentske liste Stanko Fuštar jednoglasno je izabran za predsednika Odbora.

Za Fuštara je glasalo svih 10 prisutnih članova Odbora. Nije bilo glasova protiv, niti uzdržanih.

Narodna poslanica Studentske liste Sanja Belić izabrana je za potpredsednicu Odbora. Za nju je takođe glasalo svih 10 prisutnih članova.

Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja ima 10 članova i svi su narodni poslanici Studentske liste. Odbor se bavi unutrašnjim funkcionisanjem parlamenta, budžetom Narodne skupštine, materijalnim položajem poslanika (uključujući primanja) i pitanjima poslaničkih mandata i imuniteta.

Stanko Fuštar je rođen 1985. godine, advokat je iz Kragujevca. Poslanički mandat potvrđen mu je 17. novembra 2026. Član je i drugih odbora (za ustavna pitanja i zakonodavstvo, odbranu i unutrašnje poslove), a zamenik je člana Odbora za pravosuđe.

Sanja Belić je redovna profesorka na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Na listi Studentske liste bila je na 74. mestu.

Skupština Srbije je 24. novembra usvojila odluku o članovima i zamenicima članova skupštinskih odbora. Skupština ima ukupno 20 odbora, a članovi i zamenici članova su poslanici Studentske liste, kao i četiri poslanika izabrana na manjinskim listama. Poslanička grupa „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje“ ne učestvuje u radu odbora jer nije dobila mesta predsednika ni zamenika predsednika ni u jednom odboru.

Izlaz/ Otvoreni parlament/Beta/Tanjug/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.