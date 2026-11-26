Stravična nesreća kod Kovina: Jedna osoba poginula, jedna teško povređena

Na putu između Bavaništa i Kovina jutros nešto pre 6 sati je u saobraćajnoj nesreći jedna osoba poginula, dok je druga teško povređena.

Na mesto saobraćajne nesreće odmah su upućene ekipe policije, vatrogasno-spasilačke jedinice i ekipe Hitne pomoći.

U sudaru dva automobila, starija žena, koja je bila putnica u jednom automobilu, je na licu mesta preminula, rečeno je za Tanjug u Policijskoj upravi u Pančevu.

Vozač je sa teškim telesnim povredama prevezen u bolnicu.

Stravična nesreća kod Kovina: Jedna osoba poginula, jedna teško povređena

Od siline udara jedno vozilo se zapalilo.

Na toj deonici bila je kratka obustava saobraćaja.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.