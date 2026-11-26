Vlada Tajlanda predložila da žene mogu da imaju 4 muža!

Neobičan predlog iz Tajlanda izazvao je veliku pažnju i pokrenuo brojne rasprave na društvenim mrežama.

Naime, Mongkolkit Suksintaranont, kandidat za premijera iz stranke Nova alternativa, predložio je da ženama bude dozvoljeno da imaju do četiri muža, pod uslovom da na to pristanu svi partneri.

Svoju ideju obrazložio je zalaganjem za rodnu ravnopravnost, ističući da bi žene trebalo da imaju ista prava kao muškarci u pogledu mogućnosti sklapanja više brakova.

Predlog je izazvao podeljene reakcije javnosti, a pojedini političari zatražili su i da izborna komisija ispita ovu inicijativu. Ipak, reč je o predlogu političkog kandidata, a ne o usvojenom zakonu.

Zajecaronline/Hypetv.rs/vecernje novosti/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.