Čupić danas raspisuje izbore za predsednika Republike

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Aleksandar Čupić potpisaće danas Odluku o raspisivanju izbora za predsednika Republike.

Predsednik Narodne skupštine Odluku će potpisati u 12 časova, u centralnom holu Doma Narodne skupštine, saopšteno je iz parlamenta.

Zakonom o predsedniku Republike propisano je da, ako predsedniku Republike prestane mandat pre vremena na koje je izabran, izbori se raspisuju tako da se glasanje održi najkasnije tri meseca od dana kada predsedniku prestane mandat.

Od dana raspisivanja izbora do dana glasanja ne može proteći manje od 30 ni više od 60 dana

Kao dan glasanja određuje se neradni dan.

Redovni izbori za predsednika Republike održavaju se svakih pet godina, koliko traje mandat predsednika. Osim u slučaju vanrednih predsedničkih izbora, koji se sprovode kada je predsednik sprečen da obavlja tu dužnost ili mu prestane mandat pre isteka vremena. Mandat predsedniku prestaje pre roka u slučaju podnošenja ostavke ili donošenja odluke o njegovom razrešnju.

Izbore sprovode organi koji su nadležni za sprovođenje izbora za narodne poslanike. Odnosno Republička izborna komisija, lokalne izborne komisije i birački odbori.

Kandidate za predsednika Republike mogu da predlažu političke stranke upisane u Registar političkih stranaka, koalicije političkih stranaka i grupe građana.

Predlaganje kandidata za predsednika Republike vrši se podnošenjem predloga kandidata neposredno Republičkoj izbornoj komisiji u pisanom i elektronskom obliku na propisanom obrascu, najkasnije 20 dana pre dana glasanja.

Čupić danas raspisuje izbore za predsednika Republike

Uz predlog kandidata, svaki predlagač podnosi najmanje 10.000 pisanih izjava birača da podržavaju predloženog kandidata na obrascu koji propisuje Republička izborna komisija i koje su overene pre isteka roka za podnošenje predloga kandidata.

Redosled kandidata na listi kandidata za izbor predsednika Republike utvrđuje se žrebom na sednici Republičke izborne komisije. I to u prisustvu predstavnika predlagača kandidata. Svakom biraču se obavezno, najkasnije pet dana pre dana glasanja, dostavlja poziv za glasanje. Poziv za glasanje sadrži: dan i vreme glasanja, broj i adresu biračkog mesta i broj pod kojim je birač upisan u izvod iz biračkog spiska. Ovaj poziv birač nije dužan da donese na biračko mesto i njemu se ne može uskratiti mogućnost glasanja samo zato što nema kod sebe taj poziv.

Na dan glasanja, biračka mesta se otvaraju u 7 časova, a zatvaraju u 20 časova.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.