RHMZ: U Srbiji danas oblačno, mestimično s kišom, u Timočkoj Krajini znatno hladnije

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, mestimično s kišom, ponegde i sa lokalnim pljuskovima. Temperature će biti od dva do 12 stepeni, u Timočkoj Krajini znatno hladnije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Republički hidrometeorološki zavod je izdao upozorenje za područje istočne Srbije na lokalnu pojavu kiše, koja će se lediti na tlu.

Duvaće slab i umeren vetar, u košavskom području i na planinama i jak, južni i jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine.

U Zaječaru danas oblačno, sa kišom. Duvaće slab, jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 0° C, maksimalna dnevna 3° C.

Zajecaronline/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.