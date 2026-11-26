Bratu vlasnika Alta banke određen pritvor do 30 dana

Posebno odeljenje za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu odredilo je pritvor do 30 dana Dubravku M, bratu odgovornog lica Alta banke Davora M, osumnjičenom za izvršenje krivičnog dela zloupotreba položaja odgvoronog lica pomaganjem.

Pritvor mu je određen zbog opasnosti od bekstva, takođe i da ne bi uticao na svedoke. Kao i da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo, rekla je za Tanjug portparol tog suda Ivona Čogurić.

Prethodno je sa Dubravkom M. uhapšena i Tatjana B, direktorka Alta Pay Group.

Odgovorno lice Alta banke Davor M. je uhapšen početkom novembra zajedno sa direktorom Odeljenja trezora i upravljanja gotovinom Alta banke G.M. i saradnikom za trezorsko poslovanje banke I.P.

Davor M. je osumnjičen da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica. Dok su ostali osumnjičeni da su pomogli u izvršenju navedenog krivičnog dela.

Kako je ranije saopštilo Javno tužilaštvo za organizovani kriminal, sumnja se da je Davor M. u prethodnom periodu, do 31. oktobra, izvršio krivično delo tako što je prekoračio granice svog ovlašćenja. U čemu su mu stvaranjem uslova za izvršenje krivičnog dela pomogli osumnjičeni G. M, i I.P, kao lica zadužena za neposredno rukovanje vrednostima u trezoru Alta banke. Pomagali su tako što su mu predavali kartice za ulazak u trezor ili su mu svojim karticama i prisustvom omogućavali neovlašćene ulaske u trezor “Depo”. Na taj način je Davor M, kako se sumnja, iz trezora iznosio novac. I pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od oko 45 milijardi dinara.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.