HAOS NA AERODROMU! Fedeksov teretni avion izleteo sa piste! Obustavljeni letovi do daljnjeg!

Teretni avion kompanije FedEks (FedEx) izleteo je sa piste prilikom sletanja na međunarodni aerodrom u Majamiju, nakon čega je američka Savezna uprava za avijaciju privremeno obustavila dolazne letove. Dok povređenih nije bilo.

Avion tipa “mekdonel daglas MD-11”, koji je obavljao let 910 iz Memfisa u Tenesiju, izleteo je sa piste 26R u sredu uveče. Zaustavio se neposredno ispred zaštitne ograde aerodroma, u blizini prometne saobraćajnice, prenosi Foks njuz.

Vatrogasno-spasilačke ekipe okruga Majami-Dejd izašle su na mesto incidenta. A prema podacima FAA, u nezgodi niko nije povređen.

Kompanija FedEks potvrdila je incident i saopštila da su svi članovi posade bezbedni, kao i da sarađuje sa nadležnim istražnim organima.

Zbog aviona koji je blokirao pistu, FAA je u sredu u 20 i 16 časova po lokalnom vremenu uvela privremenu obustavu letova, što je izazvalo poremećaje u avio-saobraćaju tokom pojačanog prazničnog prometa pred Dan zahvalnosti.

HAOS NA AERODROMU! Fedeksov teretni avion izleteo sa piste! Obustavljeni letovi do daljnjeg!

Aerodrom je saopštio da je tokom večeri ponovo otvorena dijagonalna pista. Dok je za dolaske i odlaske bila dostupna još jedna pista. Ostale piste ostale su zatvorene.

Prema ažuriranim podacima FAA, prosečno kašnjenje letova poraslo je sa 47 minuta neposredno nakon incidenta na tri sata i 34 minuta u ranim jutarnjim satima.

Putnicima je savetovano da pre dolaska na aerodrom provere informacije o svojim letovima direktno kod avio-kompanija.

Ovaj incident dogodio se gotovo tri meseca nakon što je teretni avion kompanije Prajm Er (Prime Air) 6. septembra izleteo sa piste 30 na istom aerodromu . Avion je probio zaštitnu ogradu i udario u automobil na obližnjoj saobraćajnici. Pri čemu je poginulo pet osoba.

U oba slučaja teretni avioni izleteli su sa zapadnih krajeva susednih pista. Ali se avion FedEks zaustavio unutar aerodromskog kompleksa.

Američka Savezna uprava za avijaciju pokrenula je istragu o uzrocima najnovijeg incidenta.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.