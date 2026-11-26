ZC Zaječar: Pacijenti se najčešće javljaju zbog respiratornih i gastrointestinalnih infekcija, kao i problema sa hroničnim bolestima

Tokom proteklog dana, odnosno u sredu, 25. novembra, u Urgentnom prijemu Zdravstvenog centra Zaječar obavljeno je 40 pregleda.

Ekipa Hitne pomoći intervenisala je ukupno 28 puta, od toga je 20 intervencija bilo u službi, dok je 8 puta ekipa izlazila na teren.

U Dečjem dispanzeru pregledano je 93 školske dece i 77 predškolske dece, dok je na Pedijatriji tokom dežurstva obavljeno 15 pregleda.

Iz Zdravstvenog centra Zaječar ističu da su se pacijenti najčešće javljali zbog respiratornih i gastrointestinalnih infekcija, kao i problema sa pritiskom i hroničnim bolestima.

U zaječarskom porodilištu tokom proteklog dana nije bilo prinova.

Zajecaronline/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.