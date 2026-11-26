Američki milijarder Tod Bouli izjavio je da je sa ruskom naftnom kompanijom Lukoil potpisao sporazum prema kojem će konzorcijum investitora, uz učešće američke državne Međunarodne razvojne finansijske korporacije (DFC), preuzeti međunarodnu energetsku imovinu te sankcionisane ruske kompanije.
Transakcija vredna oko 10 milijardi dolara u hartijama od vrednosti, do koje dolazi nakon više od godinu dana pregovora, podrazumeva razmenu zamrznutih akcija Lukoila otkupljenih od američkih i britanskih fondova za realnu energetsku imovinu ove kompanije van Rusije, čija se vrednost procenjuje na oko 16 milijardi dolara, prenosi Rojters.
Međunarodni portfelj Lukoila obuhvata poslovanje u oko 40 zemalja, uključujući naftna polja u Azerbejdžanu, Kazahstanu i još devet država sa dnevnom proizvodnjom od oko 350.000 barela nafte, rafinerije u Holandiji, Bugarskoj i Rumuniji, kao i široku mrežu benzinskih stanica, uključujući one u Sjedinjenim Američkim Državama.
Zaječaronnline/Tanjug/M.M.
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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.
Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.
Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.
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Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.
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