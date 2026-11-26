Američki milijarder Tod Bouli izjavio je da je sa ruskom naftnom kompanijom Lukoil potpisao sporazum prema kojem će konzorcijum investitora, uz učešće američke državne Međunarodne razvojne finansijske korporacije (DFC), preuzeti međunarodnu energetsku imovinu te sankcionisane ruske kompanije.

Transakcija vredna oko 10 milijardi dolara u hartijama od vrednosti, do koje dolazi nakon više od godinu dana pregovora, podrazumeva razmenu zamrznutih akcija Lukoila otkupljenih od američkih i britanskih fondova za realnu energetsku imovinu ove kompanije van Rusije, čija se vrednost procenjuje na oko 16 milijardi dolara, prenosi Rojters.

Međunarodni portfelj Lukoila obuhvata poslovanje u oko 40 zemalja, uključujući naftna polja u Azerbejdžanu, Kazahstanu i još devet država sa dnevnom proizvodnjom od oko 350.000 barela nafte, rafinerije u Holandiji, Bugarskoj i Rumuniji, kao i široku mrežu benzinskih stanica, uključujući one u Sjedinjenim Američkim Državama.

Zaječaronnline/Tanjug/M.M.

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