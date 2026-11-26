Vučić najavio štrajk glađu: „Kada u to krenem, povratka nema – zabraniću lekarima svaku pomoć“

Šef poslaničke grupe „Srbija pobeđuje“ Aleksandar Vučić najavio je da je samo pitanje trenutka kada će stupiti u štrajk glađu.

Izjavu je dao tokom gostovanja na televiziji Informer, dan nakon hapšenja vlasnika i glavnog urednika te medijske kuće Dragana J. Vučićevića.

Vučić je rekao da je porodicu i najbliže saradnike već pripremio na najteži mogući scenario.

„Rekao sam porodici i ljudima u okruženju da se spreme na najgore. A nije najgore hapšenje… Video sam sad šta su uradili Draganu. Pošto ja znam da nemaju za šta da me hapse, nikad nisam uzimao novac, nisam dnevnicu uzeo, ništa. Ja neću da uzimam terapiju, neću da uzimam ništa. Pitanje je trenutka kada ću da krenem u štrajk glađu. Kada u to krenem, tu povratka nema. Jer ću ja u pisanoj formi da zabranim lekarima da mi pružaju bilo kakvu pomoć i biću potpuno odlučan. Ali to će biti moja borba protiv njih, jer oni nemaju drugo rešenje“, izjavio je Vučić.

Bivši predsednik Srbije istakao je da ga, po njegovom mišljenju, nova vlast ne može ućutkati niti politički pobediti. Najavu štrajka glađu povezao je sa aktuelnom političkom situacijom i hapšenjem Dragana J. Vučićevića, koje je ocenio kao politički progon.

Zajecaronline/TV Informer/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.