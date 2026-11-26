Po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal pored Dubravka M, kojem je već određen pritvor do 30 dana, inače brata Davora Macure, uhapšene su još dve žene u slučaju “Alta banke”, osumnjičene za zloupotrebu položaja odgovornog lica u pomoganju.

Uhapšen je Dubravko M, brat ranije uhapšenog vlasnika te banke Davora Macure, a koji je zaposlen u “Alta banci” na mestu specijalnog savetnika operativno-tehničkih poslova, logistike, imovine i bezbednosti, kao i J.P, zaposlena na poslovima blagajnika u “Alta Banci” i T.B, odgovorno lice – direktorka privrednog društva “Alta group”, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Osumnjičenom Dubravku M. na teret je stavljeno da je neovlašćeno ulazio u depo trezora “Alta banke” iz kog je protivpravno iznosio gotov novac u evrima, a zatim ga predavao osumnjičenom vlasniku Alta banke Davoru Macuri.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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