Po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal pored Dubravka M, kojem je već određen pritvor do 30 dana, inače brata Davora Macure, uhapšene su još dve žene u slučaju “Alta banke”, osumnjičene za zloupotrebu položaja odgovornog lica u pomoganju.
Uhapšen je Dubravko M, brat ranije uhapšenog vlasnika te banke Davora Macure, a koji je zaposlen u “Alta banci” na mestu specijalnog savetnika operativno-tehničkih poslova, logistike, imovine i bezbednosti, kao i J.P, zaposlena na poslovima blagajnika u “Alta Banci” i T.B, odgovorno lice – direktorka privrednog društva “Alta group”, saopšteno je iz tog tužilaštva.
Osumnjičenom Dubravku M. na teret je stavljeno da je neovlašćeno ulazio u depo trezora “Alta banke” iz kog je protivpravno iznosio gotov novac u evrima, a zatim ga predavao osumnjičenom vlasniku Alta banke Davoru Macuri.
Zaječaronline/Tanjug/M.M.
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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.
Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.
Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.
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Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.
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