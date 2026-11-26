Predsednik Skupštine Srbije Aleksandar Čupić raspisao je danas izbore za predsednika Republike za 27. decembar.

“U skladu sa članom 114 stav 2 i članom 120 stav 3 Ustava Republike Srbije, kao i članom 9 Zakona o izboru predsednika Republike, raspisujem izbore za predsednika Republike Srbije koji će se održati 27. decembra 2026. godine”, rekao je Čupić.

Naveo je da odluka stupa na snagu na dan objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije.

“Izgradnja demokratskih institucija je zadatak svih nas, naročito političkih aktera i medija”, istakao je Čupić.

Zajecaronline/J.V,

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.