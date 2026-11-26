Siniša Mali preuzima ovlašćenja ministra privrede do formiranja nove vlade

Vlada Srbije u tehničkom mandatu donela je Odluku da Siniša Mali preuzme ovlašćenja ministra privrede do izbora novog ministra, objavljeno je danas u Službenom glasniku.

Odluku je 25. novembra potpisao premijer u tehničkom mandatu Đuro Macut.

Siniša Mali preuzima ovlašćenja ministra privrede do formiranja nove vlade

Prethodno je Adrijana Mesarović podnela ostavku na funkciju ministarke privrede nakon što je izabrana za narodnu poslanicu.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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