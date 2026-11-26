Bojan Suđić podneo ostavku na mesto v.d. direktora Beogradske filharmonije

Dirigent Bojan Suđić podneo je danas ostavku na mesto vršioca dužnosti direktora Beogradske filharmonije, nakon gotovo deset meseci na čelu ustanove.

Suđić je saopštio da je od imenovanja početkom godine svoje delovanje usmerio ka unapređenju rada Ustanove, dobrobiti zaposlenih i očuvanju interesa srpske muzičke kulture. Navodi da je profesionalnim radom i rezultatima nastojao da prevaziđe protivljenje i medijske napade koji su pratili njegov dolazak, ali da „takav stav, zasnovan na neistinama, nije omogućio pravilno vrednovanje postignuća i uspostavljanje pravog poverenja“.

Bojan Suđić podneo ostavku na mesto v.d. direktora Beogradske filharmonije

– Uprkos transparentnom i otvorenom odnosu, uz neprekidni dijalog sa svim zaposlenima, u aktuelnom društvenom trenutku pojedinci su prepoznali priliku za ostvarivanje ličnih interesa i pozicioniranje, ponovo iznoseći klevete i neistine o meni i mom radu – rekao je Suđić.

Dalji ostanak na funkciji smatra bespredmetnim i najavio je zaštitu ličnog i profesionalnog integriteta pred nadležnim institucijama.

Bojan Suđić podneo ostavku na mesto v.d. direktora Beogradske filharmonije

Odlazak dolazi nešto više od tri nedelje nakon što je Sindikat muzičkih umetnika Beogradske filharmonije javno zatražio njegovu ostavku i povlačenje Upravnog odbora, ukazujući na pritiske, ograničavanje autonomije i odsustvo dugoročne strategije. Nesuglasice su postojale i ranije – u januaru se 102 od 114 članova kolektiva usprotivilo njegovom imenovanju i tražilo javni konkurs.

Zaječaronline/M.M.

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