Tužilaštvo predložilo pritvor do 30 dana za Dragana J. Vučićevića

Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je danas Drugom osnovnom sudu u Beogradu predlog za određivanje pritvora do 30 dana prema Draganu J. Vučićeviću, vlasniku i glavnom uredniku televizije Informer.

Vučićević je danas, 26. novembra, saslušan pred javnim tužiocem u svojstvu osumnjičenog. Saslušanje je počelo u 10 časova i trajalo više od tri i po sata. Prema rečima njegovih branilaca, izneo je odbranu i negirao da je izvršio dela koja mu se stavljaju na teret.

Osumnjičen je za krivično delo izazivanje panike i nereda u produženom trajanju (član 343 stav 2 u vezi sa stavom 1 u vezi sa članom 61 Krivičnog zakonika) i krivično delo ometanje pravde (član 336b Krivičnog zakonika). Prema navodima Informera, na teret mu se stavlja da je kreirao atmosferu javnog linča označavajući 27 osoba kao „neprijatelje države“.

Odbrana je predložila ukidanje mere zadržavanja. Advokat Boris Bogdanović i ostali branioci istakli su da se radi o događajima od pre više od godinu dana (neke prijave datiraju iz aprila i maja prošle godine), da su optužbe neprecizne i da nije jasno zašto je tužilaštvo postupalo tek sada.

Vučićević je juče, 25. novembra, priveden u blizini zgrade televizije Informer i odveden u Policijsku stanicu Voždovac, gde mu je određeno zadržavanje do 48 sati. Ispred Palate pravde danas se okupilo više desetina ljudi – simpatizeri SNS-a, zaposleni Informera i pojedini funkcioneri, među kojima Ana Brnabić i Vladimir Đukanović – koji su uzvikivali „pustite Dragana“.

Tužilaštvo predložilo pritvor do 30 dana za Dragana J. Vučićevića

Odluka suda o predlogu tužilaštva očekuje se najkasnije do sutra ujutru, kada ističe mera zadržavanja.

Zaječaronline/M.M.

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