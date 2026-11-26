Uhapšen maloletnik u Beogradu zbog posedovanja snajpera, bombe, oko 100 kilograma marihuane
Sedamnaestogodišnjak iz okoline Petrovca na Mlavi uhapšen je danas u Beogradu kada je policija tokom pretresa prostorija u jednom motelu koje je koristio pronašla pet ručnih bombi i snajpersku pušku sa prigušivačem kao i oko 100 kilograma marihuane, 3,5 kilograma kokaina, 4 kilograma heroina i dve digitalne vage.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Požarevcu, uhapsili su maloletnika zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, saopštio je MUP.
Kako se navodi u saopštenju, pretresom stana i drugih prostorija u jednom motelu u Beogradu, koje osumnjičeni koristi, policija je pronašla oko 100 kilograma sasušene biljne materije nalik na opojnu drogu marihuana, oko 3,5 kilograma praškaste materije nalik na opojnu drogu kokain, zatim oko 4 kilograma praškaste materije smeđe boje nalik na opojnu drogu heroin i dve digitalne vage.
Uhapšen maloletnik u Beogradu zbog posedovanja snajpera, bombe, oko 100 kilograma marihuane
Takođe, pronađeno je i pet ručnih bombi, jedna snajperska puška sa prigušivačem i pet pripadajućih metaka.
Zaječaronline/Tanjug/M.M.
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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.
Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.
Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.
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Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.
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