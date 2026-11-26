Uhapšen maloletnik u Beogradu zbog posedovanja snajpera, bombe, oko 100 kilograma marihuane

Sedamnaestogodišnjak iz okoline Petrovca na Mlavi uhapšen je danas u Beogradu kada je policija tokom pretresa prostorija u jednom motelu koje je koristio pronašla pet ručnih bombi i snajpersku pušku sa prigušivačem kao i oko 100 kilograma marihuane, 3,5 kilograma kokaina, 4 kilograma heroina i dve digitalne vage.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Požarevcu, uhapsili su maloletnika zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, saopštio je MUP.

Kako se navodi u saopštenju, pretresom stana i drugih prostorija u jednom motelu u Beogradu, koje osumnjičeni koristi, policija je pronašla oko 100 kilograma sasušene biljne materije nalik na opojnu drogu marihuana, oko 3,5 kilograma praškaste materije nalik na opojnu drogu kokain, zatim oko 4 kilograma praškaste materije smeđe boje nalik na opojnu drogu heroin i dve digitalne vage.

Uhapšen maloletnik u Beogradu zbog posedovanja snajpera, bombe, oko 100 kilograma marihuane

Takođe, pronađeno je i pet ručnih bombi, jedna snajperska puška sa prigušivačem i pet pripadajućih metaka.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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