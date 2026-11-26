Depardije uskoro pred sudom zbog optužbi za silovanje glumice Šarlot Arnul!

Francuski glumac Žerar Depardije (77) biće izveden pred krivični sud zbog optužbi za silovanje glumice Šarlot Arnul.

Ona ga je optužila da ju je dva puta silovao u avgustu 2018. godine. Odlučeno je danas u Apelacionom sudu u Parizu.

Sud je potvrdio upućivanje Depardijea na suđenje za događaje od 7. avgusta 2018. godine-

Za navodno silovanje 13. avgusta izrečena odluka o obustavi postupka zbog nedostatka osnova za dalje gonjenje prenosi televizija BFM.

Arnul je u vreme događaja imala 22 godine, a Depardije 69.

Ona je navela da je u avgustu 2018. otišla u njegovu kuću u Parizu, gde je tražila savet u vezi sa glumačkom karijerom, pošto je glumac bio prijatelj njenog oca.

Prema njenim tvrdnjama, Depardije ju je tada silovao.

Kada se nekoliko dana kasnije vratila u njegov dom kako bi razgovarala sa njim, ponovo ju je seksualno napao.



Istražni sudija je prošle godine, nakon pet godina istrage, ocenio da postoje dovoljno jaki dokazi za suđenje Depardijeu za oba slučaja.

Pri donošenju odluke u obzir su uzeti i snimci nadzornih kamera iz Depardijeove kuće, koje su zabeležile oko 90 odsto scena koje je Arnul opisala.

Depardije uskoro pred sudom zbog optužbi za silovanje glumice Šarlot Arnul!

Odbrana je osporavala odluku o upućivanju na suđenje, između ostalog tvrdeći da se Arnul nije fizički opirala niti protivila seksualnom odnosu.

Zbog toga je ovaj slučaj razmatrao Apelacioni sud.

Depardije bi mogao da uloži žalbu Kasacionom sudu kako bi pokušao da izbegne suđenje, ali francuski mediji navode da su izgledi za uspeh takvog pravnog leka mali.

Suđenje bi, ukoliko bude zakazano, moglo da bude održano za godinu do godinu i po dana.

Protiv Depardijea je u toku i istraga zbog sumnje na grupno silovanje, u slučaju u kojem je obuhvaćen i pisac Mišel Uelbek.

Depardije uskoro pred sudom zbog optužbi za silovanje glumice Šarlot Arnul!

Istraga je pokrenuta nakon što je žena koja je 2018. godine učestvovala u snimanju filma “Talasо” podnela prijavu protiv njih dvojice u maju 2025. godine.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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