Drugo osnovno tužilaštvo: Vučić vrši neprimeren uticaj zbog Vučićevića

Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da osuđuje javno istupanje na Instagramu Aleksandra Vučića, šefa poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“.

Povod je zadržavanje Dragana J. Vučićevića u pritvoru.

Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu najoštrije osuđuje javno istupanje predsednika poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“.

On je 25. novembra 2026. godine, povodom zadržavanja Dragana J. Vučićevića, na svom Instagram profilu izneo niz „uvredljivih, diskreditujućih i krajnje neprimerenih kvalifikacija na račun javnih tužilaca ovog tužilaštva“.

„Nazivanje javnih tužilaca ‘revolucionarnim tužiocima’, ‘banditima tužilačkim’ i ‘slugama novouspostavljenog kriminalnog režima čije je narko i oružano krilo vračarski klan’, uz insinuacije da javni tužioci imaju svoju cenu, ne predstavlja kritiku rada pravosudnih organa, već grubo narušavanje njihovog institucionalnog integriteta, profesionalnog dostojanstva i autoriteta“, saopštilo je Drugo OJT.

Oni dodaju da posebno zabrinjava činjenica da ovakve kvalifikacije dolaze od visokog predstavnika zakonodavne vlasti

Oni su dodali i da se od Vučića “očekuje naročito visok stepen vaspitanja, odgovornosti u javnom govoru, a narocito poštovanje ustavnog načela podele vlasti”.

Zakonitost javnotužilačkih odluka preispituje se u zakonom propisanim postupcima, pred nadležnim organima, a ne uvredama, etiketiranjem i javnim optužbama predstavnika političke vlasti.

Drugo osnovno tužilaštvo: Vučić vrši neprimeren uticaj zbog Vučićevića

Povodom navedenog istupanja, Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu obratiće se Visokom savetu tužilaštva, sa zahtevom da u okviru svojih nadležnosti razmotri postojanje neprimerenog uticaja na rad javnog tužilaštva i preduzme odgovarajuće mere radi zaštite samostalnosti javnog tužilaštva i nosilaca javnotužilačke funkcije.

„Ovo tužilaštvo neće dozvoliti da politički pritisci, javne uvrede, diskreditacije ili pokušaji zastrašivanja utiču na zakonitost, nepristrasnost i profesionalnost njegovog postupanja“, stoji u saopštenju u kom se dodaje i da samostalnost javnog tužilaštva nije privilegija javnih tužilaca, već ustavna garancija pravne sigurnosti svakog građanina Republike Srbije.

Drugo osnovno tužilaštvo: Vučić vrši neprimeren uticaj zbog Vučićevića

„Napad na tu samostalnost nije samo napad na jednu instituciju ili njene nosioce, već i na temelje vladavine prava. Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu nastaviće da postupa u skladu sa Ustavom i zakonom, bez straha, bez privilegovanja i bez ustupaka bilo kome.“

Zaječaronline/Vreme/M.M.

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