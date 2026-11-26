Drugo osnovno tužilaštvo: Vučić vrši neprimeren uticaj zbog Vučićevića
Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da osuđuje javno istupanje na Instagramu Aleksandra Vučića, šefa poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“.
Povod je zadržavanje Dragana J. Vučićevića u pritvoru.
Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu najoštrije osuđuje javno istupanje predsednika poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“.
On je 25. novembra 2026. godine, povodom zadržavanja Dragana J. Vučićevića, na svom Instagram profilu izneo niz „uvredljivih, diskreditujućih i krajnje neprimerenih kvalifikacija na račun javnih tužilaca ovog tužilaštva“.
„Nazivanje javnih tužilaca ‘revolucionarnim tužiocima’, ‘banditima tužilačkim’ i ‘slugama novouspostavljenog kriminalnog režima čije je narko i oružano krilo vračarski klan’, uz insinuacije da javni tužioci imaju svoju cenu, ne predstavlja kritiku rada pravosudnih organa, već grubo narušavanje njihovog institucionalnog integriteta, profesionalnog dostojanstva i autoriteta“, saopštilo je Drugo OJT.
Oni dodaju da posebno zabrinjava činjenica da ovakve kvalifikacije dolaze od visokog predstavnika zakonodavne vlasti
Oni su dodali i da se od Vučića “očekuje naročito visok stepen vaspitanja, odgovornosti u javnom govoru, a narocito poštovanje ustavnog načela podele vlasti”.
Zakonitost javnotužilačkih odluka preispituje se u zakonom propisanim postupcima, pred nadležnim organima, a ne uvredama, etiketiranjem i javnim optužbama predstavnika političke vlasti.
Drugo osnovno tužilaštvo: Vučić vrši neprimeren uticaj zbog Vučićevića
Povodom navedenog istupanja, Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu obratiće se Visokom savetu tužilaštva, sa zahtevom da u okviru svojih nadležnosti razmotri postojanje neprimerenog uticaja na rad javnog tužilaštva i preduzme odgovarajuće mere radi zaštite samostalnosti javnog tužilaštva i nosilaca javnotužilačke funkcije.
„Ovo tužilaštvo neće dozvoliti da politički pritisci, javne uvrede, diskreditacije ili pokušaji zastrašivanja utiču na zakonitost, nepristrasnost i profesionalnost njegovog postupanja“, stoji u saopštenju u kom se dodaje i da samostalnost javnog tužilaštva nije privilegija javnih tužilaca, već ustavna garancija pravne sigurnosti svakog građanina Republike Srbije.
Drugo osnovno tužilaštvo: Vučić vrši neprimeren uticaj zbog Vučićevića
„Napad na tu samostalnost nije samo napad na jednu instituciju ili njene nosioce, već i na temelje vladavine prava. Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu nastaviće da postupa u skladu sa Ustavom i zakonom, bez straha, bez privilegovanja i bez ustupaka bilo kome.“
Zaječaronline/Vreme/M.M.
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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.
Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.
Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.
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Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.
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