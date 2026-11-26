U pripremi biografski film o Zinedinu Zidanu: Snimanje u januaru 2027. u Marseju

Biografski film o nekadašnjem francuskom fudbaleru i aktuelnom selektoru reprezentacije Francuske Zinedinu Zidanu, privremenog naziva „Jedna sudbina“, trebalo bi da počne da se snima u januaru 2027. godine u Marseju i okolini, prenosi „La Provence“.

Film će pratiti život i karijeru jednog od najpoznatijih fudbalera sveta, od detinjstva u marsejskom naselju Kastelan, preko osvajanja Zlatne lopte i titule svetskog šampiona 1998. godine, do uspeha u madridskom Realu.

U filmu će biti prikazani i događaji sa Svetskog prvenstva 2006. godine, uključujući čuveni incident kada je Zidan u finalu glavom udario italijanskog fudbalera Marka Materacija.

Prema navodima francuskih medija, kasting za film je već pokrenut. A traže se glumci koji će tumačiti članove porodice kabylskog porekla, mlade fudbalere i džudiste. Kao i poznate ličnosti iz francuskog fudbala. Među kojima su Bernar Tapi, Eme Žake, Biksent Lizarazu i Kristof Dugar.

U pripremi biografski film o Zinedinu Zidanu: Snimanje u januaru 2027. u Marseju

Režiju bi trebalo da potpiše Ali Bugeraba, 50-godišnji filmski autor alžirskog porekla, koji je u mladosti prošao omladinsku školu fudbalskog kluba Olimpik iz Marseja. Međutim, iz okruženja Zidana za list „La Provence“ rečeno je da nisu upoznati sa ovim filmskim projektom. Zidan (54) je nedavno započeo novu fazu karijere kao selektor francuske reprezentacije. A njegov tim naredne utakmice očekuju u martu, kada će se sastati sa aktuelnim svetskim šampionom Španijom u četvrtfinalu Lige nacija, 25. i 28. marta.

Zaječaronline/Hype TV/M.M.

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