Formirana grupa građana „Studenti ponovo pobeđuju!“

Studentski pokret saopštio je danas da je oformljena grupa građana pod nazivom „Studenti ponovo pobeđuju!“, u susret predstojećim predsedničkim izborima zakazanim za 27. decembar.

„Ovaj korak predstavlja nastavak zajedničkog delovanja i pripremu za novi izborni proces. Nakon parlamentarnih izbora i osvojenih 140 poslaničkih mandata, pred nama je nova prilika da građani odlučuju o budućnosti Srbije“, navedeno je u saopštenju objavljenom na društvenim mrežama pokreta.

Potpisnici grupe građana su: Aleksandar Cvetković, Katarina Šćepanović, Dušan Đurđević, Daliborka Purić, Stanislav Milošević, Aleksandra Štimac, Željko Hubač, Milica Jovanović, Sanja Fric, Miroslav Andrić, Maja Crnogorac Đurić, Slobodan Bubnjević, Milica Vasiljević Blagojević, Goran Perišić i Mirjana Nikolić.

Grupa građana biće zvanični predlagač predsedničkog kandidata Studentskog pokreta i prikupljaće potrebnih 10.000 potpisa podrške. Ime kandidata biće saopšteno naknadno. Predsednik Skupštine Srbije Aleksandar Čupić raspisao je danas predsedničke izbore za 27. decembar.

Formiranje nove grupe građana neophodno je jer se, prema objašnjenjima iz Studentskog pokreta, takva grupa formira za svake konkretne izbore. Lokacije na kojima će građani moći da daju potpise podrške biće objavljene na društvenim mrežama pokreta.

Formirana grupa građana „Studenti ponovo pobeđuju!“

Predlog kandidata podnosi se Republičkoj izbornoj komisiji najkasnije 20 dana pre dana glasanja, odnosno do 7. decembra.

Zaječaronline/N1/M.M.

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