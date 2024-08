U Srbiji sutra i narednih dana vrućine, u nedelju pljuskovi s grmljavinom

Do kraja nedelje toplo, u nedelju pljuskovi s grmljavinom!

U Srbiji će se do kraja ove sedmice, odnosno do 18. avgusta, zadrzati veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom od 35 do 41 stpeni i uz tropske noći u urbanim sredinama. Prema prognozi RHMZ, sutra će biti pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne povremeno uz malu i umerenu oblačnost, a tek ponegde je moguća kratkotrajna kiša ili kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom.

Vetar uglavnom slab do umeren promenljiv, samo još ujutro i pre podne u košavskom području umeren, a na jugu Banata povremeno i jak jugoistočni. Najniža temperatura biće od 17 do 26, najvisa od 37 do 41 stepen.

I u Beogradu će sutra biti pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne povremeno uz malu i umerenu oblačnost. Najniža temperatura biće od 21 do 26 , najviša oko 39 stepeni.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do 22. avgusta, do kraja sedmice biće pretežno sunčano i veoma toplo uz umeren razvoj dnevne oblačnosti. U petak i subotu mogući su retki i izolovani kratkotrajni pljuskovi praćeni grmljavinom.

U nedelju bi pljuskovi s grmljavinom mogli biti nesto češći.

Maksimalna temperatura u većini mesta od 35 do 41 stepen. Zatim promenljivo oblačno i svežije, a kiša i pljuskovi praćeni grmljavinom se mestimicno očekuju još početkom sledeće sedmice.

ZaječarOnline/Tanjug/O.B.