VESNA ZMIJANAC OTVORILA SPEKTAKL U ARENI! Emotivni govor podigao publiku na noge, dvorana krcata, atmosfera i scene čarobne! (FOTO)

Veče je otvoreno moćnim izvođenjem pesme „Nevera moja“, čiji su prvi taktovi izazvali pravu euforiju među prisutnima.

Čim se pojavila na sceni, usledila je eksplozija oduševljenja, dvoranom su odjeknuli gromoglasni aplauzi i ovacije, dok je atmosfera u Areni dostigla vrhunac.

Spoj emocija, energije i bezvremenskih hitova povezao je nekoliko generacija publike, koja je uglas pevala neke od najvećih pesama u karijeri popularne pevačice.

Obraćajući se publici na početku koncerta, Vesna Zmijanac je uputila srdačan pozdrav i zahvalila se na dolasku.

-Dobro veče, narode, dugo nismo bili zajedno u ovolikom broju! Zato večeras svi što glasnije, ja sam odabrala sve ono što vi znate, tako da morate da pevate! Hvala vam još jednom što ste došli i obećavam lep provod – poručila je muzička zvezda, uz gromoglasne ovacije publike.

VESNA ZMIJANAC OTVORILA SPEKTAKL U ARENI! Emotivni govor podigao publiku na noge, dvorana krcata, atmosfera i scene čarobne! (FOTO)

Najsavremenija scenografija, impresivni vizuelni efekti, orkestar pod dirigentskom palicom vrhunskih muzičara i brojna iznenađenja koja su pripremljena za ovu specijalnu noć samo su deo onoga što publiku očekuje.

View this post on Instagram A post shared by Zaječar Online (@zajecaronline)

Tokom večeri, publika će imati priliku da uživa u najvećim hitovima Vesna Zmijanac, među kojima su pesme „Jorgovani“, „Svatovi“, „Kunem ti se životom“, Sto života“ i „Ovo u grudima“, koje su obeležile njenu dugogodišnju karijeru i postale deo muzičke istorije estradne scene.

Zajecaronline/I.R.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure